Neue Massnahme gegen den Querspangen-Stau in Netstal: Beim Friedheim ist bald Einbahn

Am Montag haben vier Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren um circa 20.50 Uhr einen Einbruchdiebstahl in einem Einkaufszentrum in Netstal verübt. Laut Polizei verschafften sie sich durch die Schiebetüren des Haupteingangs Zutritt zum bereits geschlossenen Zentrum. Dann bogen sie das Schliessgitter einer Drogerie auf und stahlen Parfums im Gesamtwert von rund 200 Franken.

In einem Kiosk klauten sie darauf E-Zigaretten, Tabakwaren und weiteres Deliktsgut im Betrag von rund 150 Franken. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus und flüchteten vor den Haupteingang. Eine Patrouille der zwischenzeitlich alarmierten Kantonspolizei Glarus konnte die mutmasslichen Täter vor dem Einkaufszentrum stellen. Nun wird sich die Glarner Jugendanwaltschaft mit dem Fall beschäftigen.

Im Keller fehlt ein Staubsauger

Auch am Montag hat der Inhaber eines Recycling-Centers an der Flechsenstrasse in Weesen der Polizei gemeldet, dass in seinen Betrieb eingebrochen wurde. Laut einer Mitteilung der Glarner Kantonspolizei überstieg die unbekannte Täterschaft ein 3,5 Meter hohes Eingangstor und zerschlug zum Eindringen in das Haus eine Fensterscheibe. Als in einem Büro der Alarm losging, verliess die Täterschaft die Werkhalle und flüchtete unerkannt. Erbeutet hat die Täterschaft laut Polizei wohl nichts, sie richtete aber Sachschaden an.

Zwischen dem 1. Oktober und dem letzten Montag hat sich an der Oberdorfstrasse in Glarus zudem ein Einschleichdiebstahl im Keller eines Mehrfamilienhauses ereignet. Dabei gelangte die unbekannte Täterschaft durch die unverschlossene Kellereingangstüre zum Abteil des Geschädigten, stahl dort einen Staubsauger und konnte den Tatort unerkannt verlassen.

In beiden Fällen bittet die Glarner Polizei unter Telefon 055 645 66 66 um allfällige Hinweise auf die Täterschaft.

Totalschaden nach Autobrand

Weiter hat am Montag ein Auto gebrannt. Laut Polizei fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Wagen um circa 17.30 Uhr auf der Autobahn A3 Richtung Chur und bemerkte dabei seltsame Motorengeräusche und Brandgeruch. Er verliess die Autobahn Richtung Bilten und sah kurz darauf Flammen unter der Motorhaube hervorlodern, worauf er nach der SBB-Unterführung sofort anhielt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand mit Feuerlöschern eingedämmt werden, was einen Vollbrand verhinderte. Trotzdem entstand am Auto Totalschaden. (red)