Mann wird beim Wiggispark-Kreisel in Netstal angefahren – und verschwindet dann einfach

Mi. 11.12.2024 - 11:51

Bilten: Autofahrer fährt in Kurve Schilder um, die vor Kurve warnen

Am Dienstagabend hat ein 53-jähriger Autofahrer in Bilten vor einer Kurve kurz nicht aufgepasst und mehrere Strassenpfosten und Warnschilder umgefahren. Wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwoch meldete, war der Mann um 18.30 Uhr auf der Umfahrungsstrasse in Richtung Niederurnen unterwegs und geriet bei der Linkskurve vor der Verzweigung zur Landstrasse von der Strasse ab. Der Lenker wurde nicht verletzt, am Fahrzeug und an den Pfosten und Schildern entstand jedoch erheblicher Sachschaden. (kapo)