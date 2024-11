Journalist, Anwalt und bald Chef der Kantonspolizei Glarus: Richard Schmidt ist der neue Kommandant

Di. 12.11.2024 - 07:33

Totalschaden auf der A3: Auf der Walensee-Autobahn brennt ein Lieferwagen aus

Am Montag geriet auf der Autobahn A3 um 17.30 Uhr bei Obstalden ein Lieferwagen in Brand. Ein 36-Jähriger war mit einem Lieferwagen samt Anhänger auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, fiel ihm bei Obstalden auf, dass das Fahrzeug hinter ihm die Lichthupe mehrfach betätigte.

Der Mann hielt auf dem Pannenstreifen an und bemerkte sogleich ein Feuer an seinem Fahrzeug, welches sich rasch in einen Vollbrand entwickelte. Verletzt wurde niemand. Am Lieferwagen entstand Totalschaden und auch der Fahrbahnbelag auf dem Pannenstreifen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde mutmasslich durch eine technische Ursache am Fahrzeug ausgelöst, wie es weiter heisst. Zur Ereignisbewältigung standen Kräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Auf der A3 kam es in Fahrtrichtung Zürich zu Stau. (red)