Glarus Süd Care schliesst gerontopsychiatrische Wohngruppe in Schwanden

Fr. 21.02.2025 - 11:27

Der Kanton Glarus verlost Esaf-Tickets – gratis sind sie aber nicht

Die Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis sind rar und begehrt. Der Kanton Glarus verlost nun 1000 Kaufrechte für den Bezug von Tageseintritten. Die Online-Lotterie ist für die Bevölkerung des Kantons Glarus reserviert. Wer gewinnt, bezahlt dann 90 Franken pro Ticket. Dies teilt der Kanton mit.

Das Esaf in Mollis findet am 30. und 31. August 2025 statt. Der Kanton Glarus unterstützt das Esaf, seit die Landsgemeinde 2017 einen Beitrag von 1,3 Millionen Franken und eine Defizitgarantie von 700 000 Franken in Aussicht gestellt hat. Als Gegenleistung hat der Kanton Kaufrechte für Tickets erhalten, die nun an die Glarnerinnen und Glarner verlost werden.

Zur Verlosung gelangen Kaufrechte für Tickets der Kategorie Rasensitzplatz. Wer mitmachen will, muss im Glarnerland wohnen und mindestens zehn Jahre alt sein (Jahrgang 2015). Interessierte können sich zwischen dem 21. Februar und dem 21. März 2025 auf der Website des Kantons für die Verlosung registrieren.

Personen, welche sich mehrmals eintragen, werden ausgeschlossen. Im gleichen Haushalt lebende Personen können sich – sofern sie ebenfalls Jahrgang 2015 oder älter sind – unabhängig voneinander je einmal für die Verlosung registrieren. In die Verlosung kommen Kaufrechte für zwei Tickets pro Person. Wer teilnimmt, muss sich also für zwei Tickets für den Samstag oder den Sonntag entscheiden. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bis zum 7. April per E-Mail informiert. Die ausgelosten Personen erwerben die Tickets anschliessend zum normalen Tarif von 90 Franken (exklusive Versandkosten) pro Einzel-Tagesticket. (red)