Glarus Nord: Unbekannte brechen in die Rezeption des Campingplatzes Gäsi ein

So. 08.09.2024 - 16:33

Klausenmonument: Siebenjährige Velofahrerin verletzt, anderer Teilnehmer fährt auf Rückfahrt mit Auto eine Verkehrstafel um

Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, kam es rund um den autofreien Tag am Klausenpass zu mehreren Unfällen. Beim ersten Unfall verletzte sich ein siebenjähriges Mädchen, als es auf der Abfahrt in Richtung Linthal in eine Leitplanke prallte. Laut Polizei zog es sich unbestimmte Kopfverletzungen zu und musste ins Spital Chur gebracht werden. Der Unfall ereignete sich unterhalb des Tunnels vor dem Mittag.



Fast gleichzeitig kam es in einer Gruppe von drei Radfahrenden, die gerade den Tunnel durchfahren hatten, ebenfalls zu einem Unfall. Der vorderste Fahrer stürzte, wodurch auch ein nachfolgender, 31-Jähriger zu Fall kam. Dieser brach sich beim Sturz das Schlüsselbein und musste ins Spital nach Glarus gebracht werden.



Ein dritter Unfall ereignete sich um 13 Uhr in Glarus. Dabei war allerdings ein Auto beteiligt. Ein 63-Jähriger aus dem Kanton St. Gallen, der nach dem Klausenmonument nach Hause fuhr, passte laut Polizei kurz nicht auf und fuhr daraufhin auf die Verkehrsinsel vor dem McDonald’s auf. Er blieb unverletzt, fuhr aber eine Verkehrstafel um und beschädigte sein Auto.

Wie Visit Glarnerland am Montag mitteilte, fuhren rund 4000 Velofahrerinnen und Velofahrer am Klausen-Monument mit. Die besten Bilder vom ansonsten unfallfreien Anlass findet ihr hier in der Galerie. (red)