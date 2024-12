Glarus macht das Wasser teurer: Eine Familie zahlt im Jahr 120 Franken mehr

Sa. 14.12.2024 - 14:46

Einbruch in Niederurnen: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag, 13. Dezember, auf Samstag, 14. Dezember wurde in einem Geschäftsbetrieb an der Hauptstrasse in Niederurnen eingebrochen, wie die Kantonspolizei Glarus berichtet. Beim gewaltsamen Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Franken. Die unbekannte Täterschaft durchsuchte mehrere Behältnisse und entwendet Deliktsgut. Der Wert der Güter ist noch unbekannt und wird von der Kantonspolizei untersucht.

Hinweise zum Diebstahl sollen der Kantonspolizei Glarus unter +41 55 645 66 66 gemeldet werden. (red)