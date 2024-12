Glarus: Die Rollbar bleibt bis 2029 im Volksgarten – aber nicht dort, wo sie heute steht

Di. 10.12.2024 - 15:10

Nach Deponie-Rutsch im Gäsi: Kanton findet kein Asbest in der Linth

Ende Oktober ist die Ardega-Deponie im Gäsi in die Linth abgerutscht. Ein Teil der Deponiezufahrt und der Böschung wurden in den Escherkanal gedrückt. «Zu betonen ist, dass kein Deponiematerial in den Escherkanal gelangt ist», schreibt der Kanton Glarus am Dienstag in einer Mitteilung.

Der Wegabschnitt, der in den Fluss gedrückt wurde, bestehe grundsätzlich aus sauberem Material. Dennoch hat der Kanton das Wasser untersucht, um herauszufinden, ob schädliche Stoffe aus der Deponie in die Linth gelangt sind. Mehrere Proben haben laut Kanton gezeigt, dass der Escherkanal nicht gefährdet ist.

Getestet wurde die Linth gemäss der Hauptabteilungsleiterin Umwelt, Franziska Wyss, beispielsweise auf Asbest oder Schwermetalle wie Blei, Kupfer oder Zink. «Es wurden alle Stoffe in sehr geringen Konzentrationen nachgewiesen», so Wyss. Die Konzentration der Stoffe sei aber deutlich unter dem Höchstwert. «Zusätzlich konnte durch Röntgenuntersuchungen des Wassers nachgewiesen werden, dass keine asbesthaltigen Fasern im Escherkanal vorliegen», steht in der Mitteilung weiter.

Um das Rutschgebiet weiter zu überwachen, entnehme der Kanton auch in Zukunft regelmässig Wasserproben. Auf der Ardega-Deponie lagert zum Teil mit Schadstoffen belasteter Bauschutt. Vor der offiziellen Deponie gab es auf dem Areal eine wilde Deponie, bei der niemand genauer nachprüfte, welche Altlasten im Boden schlummern. (gos)