Fr. 30.08.2024 - 15:02

Glarner Kantonspolizei verhaftet Einbrecher, die sich in Gebüsch verstecken



Die Kantonspolizei Glarus hat am frühen Freitagmorgen in Glarus zwei mutmassliche Einbrecher verhaftet. Die beiden versteckten sich vergeblich in einem Gebüsch am Spazierweg gegenüber des Bahnhofs. Die Männer sind 32 und 40 Jahre alt und wohnen nicht im Kanton Glarus, wie Kriminalpolizei-Chef Rolf Gubser sagt.

Die beiden Männer waren gemäss Polizei in der Nacht auf Freitag in eine Bäckerei und in einen Kebab-Laden am Zaunplatz eingebrochen. Dort stahlen sie Esswaren und Bargeld. Auch am Kirchweg versuchten sie ihr Glück. Dort wollten sie in eine Beiz einbrechen. Als sie ein Fenster einschlugen, ging jedoch die Alarmanlage los und sie ergriffen die Flucht. Diese fand allerdings nur wenige Hundert Meter weiter ihr Ende, als sie von einer Polizeipatrouille entdeckt wurden. (uw)