Gemeinde Glarus will Haushalte in der Innenstadt ans Fernwärmenetz anschliessen

Do. 30.01.2025 - 12:00

Die Glarner Lokalmatadoren von Luut & Tüütli geben ihr Comeback am Sound of Glarus

Die bekannte Hip-Hop-Formation Luut & Tüütli kehrt nach über zehn Jahren Pause im Sommer 2025 auf die Bühne zurück. Beim Sound of Glarus, das vom 19. bis 21. Juni auf dem Zaunplatz in Glarus stattfindet, wird die Gruppe am Freitag auftreten. Die Formation, die in den 2000er Jahren mit ihren humorvollen und gesellschaftskritischen Texten die Schweizer Rap-Szene prägte, feiert an diesem Abend auch den 20. Geburtstag ihres Kultalbums “Als Chänteds Bärgä Versetzä“. Mit ihren Songs haben sie laut den Veranstaltern des Open Airs nicht nur die Hip-Hop-Landschaft der Schweiz geprägt, sondern auch eine treue Fangemeinde gewonnen. Neben den grössten Hits von Luut & Tüütli wird der Rapper Bandit an diesem Abend auch einige seiner besten Solo-Tracks präsentieren.

Die Tickets für das Festival sind bereits erhältlich: Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag sind für je 75 Franken erhältlich, während der Festivalpass für das gesamte Wochenende 150 Franken kostet. Für den Freitag, 20. Juni, gibt es eine limitierte Anzahl an Tagestickets für 65 Franken. Die Tickets sind im Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner erhältlich. (red)