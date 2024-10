Gemeinde braucht Geld: Glarnerinnen und Glarner sollen mehr Steuern bezahlen

Do. 24.10.2024 - 11:26

Über 26’000 Franken Schaden: Unbekannte zerkratzen auch Autos vor einer Autogarage in Glarus

Insgesamt 13 Autos wurden am Montag oder Dienstag in der Gemeinde Glarus beschädigt. Die Kantonspolizei Glarus meldete zuerst, dass in Ennenda zehn Autos zerkratzt wurden. Diese standen an der Fabrikstrasse vor einer Autogarage.

Ein oder mehrere Unbekannte hatten aber noch mehr Autos im Visier: Auch bei einer Garage am Kirchweg in Glarus wurden drei Autos beschädigt. Die Karosserie wurde zerkratzt. «Die Kantonspolizei Glarus prüft, ob ein Zusammenhang mit den Sachebschädigungen in Ennenda besteht», steht in der Medienmitteilung.

In Ennenda beträgt der Schaden über 20’000 Franken, in Glarus gegen 6500 Franken. Bis jetzt seien noch keine Hinweise bei der Kantonspolizei eingegangen. Sie sucht weiterhin Zeugenaussagen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 055 645 66 66 entgegen. (kapo)