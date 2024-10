Mo. 14.10.2024 - 21:43

Erfolgreicher Abschluss des Kerenzerbergrennens 2024

Am 11. Oktober folgten rund 80 Helferinnen und Helfer der Einladung des Organisationskomitees (OK) des Kerenzerbergrennens. Wie das Kerenzerbergrennen in einer Mitteilung schreibt, wurden die Gäste im Seminarhotel Lihn in Filzbach mit einem exquisiten Vier-Gänge-Menü verwöhnt. Wie das Kerenzerbergrennen schreibt, legt das OK grossen Wert darauf, den fleissigen Helferinnen und Helfern nicht nur mit einer finanziellen Entschädigung für ihren Einsatz zu danken, sondern den gelungenen Abschluss des Rennens auch gemeinsam zu feiern. Als zusätzliche Wertschätzung erhielt jede anwesende Person zwei Memory, die ausgewählte Bilder historischer Fahrzeuge vergangener Rennen zeigen. Laut Kerenzerbergrennen spiegeln die Fotos die traditionsreiche Atmosphäre des Rennens wider.

Wie OK Präsident Peter Rufibach in seiner Dankesrede verkündete, wird das Kerenzerbergrennen im Jahr 2027 erneut stattfinden. Das aktuelle OK soll auch die nächste Austragung leiten. Wie das OK schreibt, geht die Suche nach künftigen Nachfolgerinnen und Nachfolger für die verschiedenen Ressorts bereits jetzt los, um eine reibungslose Übergabe an ein zukünftiges Organisationsteam zu gewährleisten. (red)