Ennenda: Stickstoffaustritt aus Tank

Di. 24.12.2024 - 10:16

An Heiligabend verarbeiten die Glarner Wintersportorte noch den Neuschnee – und ab Weihnachten gehts los wie schon lange nicht mehr

Der viele Schnee aufs Mal freut zwar die Glarner Touristiker ganz sicher. Vor allem, weil damit das so wichtige Geschäft über Weihnachten und Neujahr gesichert ist. Kurzfristig ist der viele Schnee aber ein Problem. In Braunwald bleibt das Wintersportgebiet heute, am 24. Dezember, geschlossen. Die Verantwortlichen melden via Instagram, dass der viele Schnee für grosse Lawinengefahr gesorgt habe und darum weder Skifahren noch Schneeschuh- oder Winterwandern möglich sei. Zudem warnen sie vor Sprengungen. Ab dem 25. Dezember sei dann das Gebiet normal geöffnet.

Ähnliches vernimmt man aus Elm. Dort ist die Gondelbahn, der Übungslift, die Kinderarena, die Schlittelbahn und die Talabfahrt am 24. Dezember geöffnet. Die anderen Anlagen blieben vorerst geschlossen – ebenfalls wegen des vielen Schnees. Welche Anlagen am 25. Dezember geöffnet sind, erfahre man über den aktuellen Wintersportbericht.

Und der Schnee hat auch den kleineren Wintersportorten in die Karten gespielt. So melden der Skilift Loh in Hätzingen, die Skilift Schilt AG ob Mollis und die Sportbahnen Kerenzerberg geöffnete Lifte und Pisten ab dem ersten Weihnachtsfeiertag. Und das ist umso schöner, als das Wetter just auf diese Tage zu schönster Wintersonne wechseln soll. (red)