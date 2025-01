Do. 02.01.2025 - 12:36

Ein kleines Missgeschick führt in Niederurnen zu diesem ausgebrannten Auto

In der Nacht auf Donnerstag war ein 19-Jähriger auf der Mürtschenstrasse in Niederurnen unterwegs. Um 2 Uhr morgens wollte sein 23-jähriger Beifahrer eine Zigarettenkippe aus dem Fahrzeug werfen. Das gelang allerdings nicht: Die Kippe landete im Fussraum und setzte den Fussteppich in Brand.

Der Beifahrer sprang darum aus dem fahrenden Fahrzeug und verletzte sich bei diesem waghalsigen Manöver am Hinterkopf. Der Lenker hielt daraufhin an und verliess das Fahrzeug ohne Verletzung. Das Auto allerdings stand wenig später in Vollbrand. Die Feuerwehr Nieder-/Oberurnen hat den Brand rasch gelöscht. Neben dem Auto mit Totalschaden wurde auch der Strassenbelag stark in Mitleidenschaft gezogen, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. (red)