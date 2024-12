Mo. 23.12.2024 - 14:57

Doch noch Konkurrenz für Christian Marti: Um den Sitz von Regierungsrat Andrea Bettiga in Glarus gibt es eine Kampfwahl

Am 9. Februar wählen die Glarnerinnen und Glarner einen neuen Regierungsrat. Denn Andrea Bettiga (FDP) wird am 19. März 65 Jahre alt und darf darum nicht länger Regierungsrat bleiben. Für Regierungsratskandidaturen gibt es im Glarnerland ein freiwilliges Anmeldeverfahren. Dieses ist allerdings keine Voraussetzung, um gewählt werden zu können. In diesem Verfahren hat sich eine kleine Überraschung ergeben. Neben der bereits länger bekannten Kandidatur von Christian Marti (FDP) stellt sich auch der parteilose Marcel Lötscher zur Wahl, wie der Kanton Glarus in einer Mitteilung schreibt. Er hat bis jetzt kein politisches Amt inne. (red)