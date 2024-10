Di. 01.10.2024 - 15:04

Doch noch ein Bisschen Olympiasieg fürs Glarnerland

Im österreichischen Galtür fand am Wochenende die 30. Internationale Käseolympiade statt. An dieser Veranstaltung messen sich Sennen und Sennerinnen aus Österreich, Liechenstein, Deutschland, Italien und der Schweiz. Es geht – wie der Name nahelegt – darum, wer den besten Käse produziert. Bewertet werden die Laibe in den Kategorien Aussehen, Konsistenz und Geschmack. Eine 40-köpfige Jury aus Milchtechnologen und Käsespezialisten nimmt die Bewertung von rund 400 Käsen vor. 3500 Personen haben an diesem Wochenende teilgenommen und gespannt auf die Prämierung gewartet. Und das Glarnerland kann jetzt sogar einen kleinen Olympiadensieg feiern: Reto Widmer-Stüssi von der Alp Bösbächi und sein Team wurden mit der Goldauszeichnung für ihren Alpkäse mit über 45 Prozent Fett in der Trockenmasse ausgezeichnet. (Kurt Krieg)