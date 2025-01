Mo. 27.01.2025 - 11:46

Die Parkgebühren im Klöntal verdoppeln sich

An schönen Sommertagen ist Verkehrschaos im Klöntal vorprogrammiert. Der Klöntalersee ist gerade im Sommer ein beliebter Ausflugsort für Touristen und Touristinnen. Im Sommer 2024 musste die Polizei die Strassen wegen Überlastung und voller Parkplätze 14 Mal sperren. Um das Verkehrschaos noch mehr zu regeln, forderten die Jungen Grünen 2020 in ihrem Memorialsantrag acht autofreie Sonntage im Klöntal. Die sogenannten „Slow Sundays“. An der Landsgemeinde 2022 wurden einzelne Tage beschlossen. Der Regierungsrat liess in seiner Vorlage an den Landrat im November 2024 aber nur noch drei Mal 12 Stunden täglich übrig. Die vorberatende Kommission hat dann auf zehn Stunden an zwei Tagen abgerundet. Die Autos im Klöntal sollen zwischen 8.00 und 18.00 Uhr still stehen. Nun wird die Landsgemeinde 2025 über die autofreien Sonntage entscheiden.

Zum Chaosproblem hat die Gemeinde Glarus ein Verkehrskonzept entwickelt. Es sieht unter anderem eine Verkehrsregelung bei den Parkplätzen am See vor. Ausserdem fahren an schönen Sommertagen seit Juni 2024 mehr Busse im Halbstundentakt ins Klöntal. Das Konzept habe sich in den letzten Jahren als erfolgreich erwiesen, jedoch konnten die Einnahmen aus den Parkgebühren die anfallenden Kosten des Verkehrskonzeptes nicht decken, wie es in einer aktuellen Medienmitteilung der Gemeinde Glarus heisst. Um dieses finanzielle Ungleichgewicht zu bereinigen beschloss der Gemeinderat Glarus im Dezember 2024, die Parkgebühren im Klöntal ab dem 1. Januar 2025 zu verdoppeln. Das sind die neuen Parkgebühren in den Zonen Güntlenau (Zone 901) und Vorauen (Zone 902):

1. bis 5. Stunden: 3.00 Franken (bisher 1.50 Franken)

Ab. 5. Stunde: 15.00 Franken (bisher 7.50 Franken)

Die Jahresgebühren für Parkbewilligungen in den beiden Zonen Güntlenau und Vorauen werden von 90.00 Franken auf 150.00 Franken pro Jahr erhöht. (dil)