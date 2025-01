Die Chilbi in Oberurnen fällt heuer ins Wasser – aber keine Angst, feiern könnt ihr trotzdem 

So. 19.01.2025 - 10:12

Glarner Bus fährt jetzt in der Ukraine: Im Gepäck hat er eine Kiste Schoggi

Der Autobetrieb Sernftal hat der Stadt Myrhorod in der Zentralukraine einen Bus gespendet. Wie das Transportunternehmen mitteilt, fuhr ein Mitarbeiter den Kleinbus über Deutschland und Polen bis in die Ukraine. In der westukrainischen Stadt Lwiw übergab er das «dringend benötigte» Fahrzeug am letzten Montag an einen Mitarbeiter der Stadt Myrhorod. Insgesamt 2400 Kilometer legte der Bus vom Kleintal bis an den neuen Einsatzort zurück.

Laut Mitteilung hat das Staatssekretariat für Wirtschaft vermittelt, sodass der Autobetrieb Sernftal zusammen mit dem Ukrainischen Verein der Schweiz alle notwendigen Dokumente und den Transport organisieren konnten. «Da auch in nächster Zeit weitere Fahrzeuge in der Ukraine benötigt werden, können mit den gewonnenen Erkenntnissen auch andere Transportunternehmen, die Fahrzeuge spenden können, unterstützt werden», schreibt das Transportunternehmen weiter.

An Bord hatte der Bus eine Kiste Schweizer Schokolade. Diese sei von der Feingebäck AG in Engi als Gruss für die Einwohnerinnen und Einwohner von Myrhorod beigesteuert worden. Die ukrainische Botschaft in der Schweiz freut sich über den Bus. Der Botschaftssekretär Volodymyr Didukh bedankt sich in einer Mail für die grosszügige Spende. (red)