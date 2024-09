Der digitale Schalter des Kantons ist online: So kannst du den Umzug im Glarnerland mit einem Klick melden

Der im Glarnerland aufgewachsene Frauenarzt Ioannis Dedes wird neuer Chefarzt der Frauenklinik am Kantonsspital Glarus. Er bildet das neue Leitungsteam gemeinsam mit Celia Waldthaler, die zur Leitenden Ärztin der Frauenklinik befördert wird. Das teilt das Kantonsspital Glarus mit.

Zuvor führten Chefarzt Mathias Ziegert und die Leitende Ärztin Reta Bossi die Gynäkologie am Kantonsspital Glarus. Beide verlassen das Spital aufgrund «unterschiedlicher Auffassungen zur strategischen Repositionierung der Frauenklinik im Zuge der gesunkenen Fallzahlen», wie aus einer früheren Mitteilung hervorgeht.

Schon der Vater war Frauenarzt am Kantonsspital

Ioannis Dedes ist derzeit als Oberarzt am Inselspital in Bern tätig. Dank seiner umfassenden Erfahrung in allen Bereichen der Gynäkologie und Geburtshilfe sei er bereit für den nächsten Karriereschritt. Schon sein Vater war viele Jahre lang Co-Chefarzt der Frauenklinik am Kantonsspital Glarus und später niedergelassener Gynäkologe mit eigener Praxis und Belegarzttätigkeit.

Gemeinsam mit seinem künftigen Team plant Ioannis Dedes, neue minimal-invasive operative Verfahren einzuführen, um die Frauenheilkunde am Kantonsspital Glarus weiter zu modernisieren und die gynäkologische Versorgung im Kanton Glarus zu verbessern.

Dedes lebt mit seiner Ehefrau und den drei Kindern in Zürich. In seiner Freizeit ist die Familie oft im Elternhaus in Netstal anzutreffen, wie das Kantonsspital berichtet. Häufig trifft man ihn beim Mountainbiken, Wandern, Kitesurfen oder Basketballspielen, und im Winter auf der Skipiste oder bei Skitouren in den Bergen.

Langjährige Mitarbeiterin wird befördert

Celia Waldthaler, eine langjährige Mitarbeiterin des Kantonsspitals, wird künftig an der Seite von Dedes arbeiten. Sie ist derzeit als Oberärztin mit besonderer Verantwortung am Kantonsspital Glarus tätig und wird am 1. Dezember zur Leitenden Ärztin der Frauenklinik befördert. Die gebürtige Deutsche absolvierte ihre Assistenzarztzeit am Kantonsspital Glarus und am Kantonsspital Graubünden. Von 2017 bis 2021 war sie als Oberärztin in der Frauenklinik des Kantonsspitals Glarus tätig und wurde zum 1. Januar 2022 zur Kaderärztin befördert.

Die 38-jährige dreifache Mutter lebt mit ihrem Ehemann in Glarus. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit am Kantonsspital Glarus ist sie eng mit der Region und dem Kanton verbunden. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Familie und beim Wandern in den Glarner Bergen. (eing/uw)