Das wird teuer: Diebe brechen in das Betreibungsamt in Glarus ein

Mo. 23.09.2024 - 19:59

Schlüssel geklaut: Dieb verschafft sich Zugang zu Gastrobetrieb in Glarus

Zwischen heute, 2.30 und 13.30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang in einen Gastrobetrieb am Kirchweg in Glarus. Das teilt die Kantonspolizei Glarus in einem Schreiben mit. Es sei ihr gelungen, den Generalschlüssel aus dem Schlüsseltresor zu stehlen und ins Gebäudeinnere zu gelangen. In der Bar habe die Täterschaft einen vierstelligen Barbetrag entwendet und die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen. (red)