Mo. 15.07.2024 - 15:39

CSS setzt Wanderwege instand

Die CSS-Generalagentur Südostschweiz hat vor Kurzem für passierbare Fuss- und Wanderwege entlang der Linth in Haslen gesorgt. Der Freiwilligeneinsatz wurde von Renzo Richiusa, einem Mitglied des Kaders, geleitet. Gemeinsam mit dem Werkhof Schwanden der Gemeinde Glarus-Süd engagierten sich die Teams des Generalagenturen Glarnerland, March/Höfe, See/Gaster, Sargans und Bündnerland. Mit Schaufel und Pickel sowie einer Raupenkarette für den Kiestransport wurden die Arbeiten von Hand ausgeführt. Nach Abschluss des freiwilligen Einsatzes sind der Landesfussweg im Vorderguet Nidfurn sowie der Fuss- und Wanderweg bei der Fuhr in Haslen wieder bestens passierbar, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Wanderinnen und Wanderer können sich von dem Ergebnis selbst ein Bild machen. (red)