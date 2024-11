Beim Autobrand oberhalb von Schwanden wird niemand verletzt

Sa. 02.11.2024 - 18:40

Brandfall in Sool

In einem Einfamilienhaus an der Dorfstrasse in Sool brannte es am Samstagmittag kurz vor 13 Uhr. Der anwesende Bewohner hat den Brandherd in einer Einlegerwohnung noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr notdürftig löschen und sich mit seiner Frau aus dem Haus begeben können, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Brandursache sei eine Kochherdplatte, die abgedeckt und unbeabsichtigt eingeschaltet worden sei. Die Abdeckung habe darauf Feuer gefangen. Der Verursacher werde diesbezüglich angezeigt.

Im Innern der Wohnung entstand erheblicher Sach- und Rauchschaden. Das Haus bleibt jedoch bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen rund 30 Personen der Feuerwehr Kärpf und der Kantonspolizei.