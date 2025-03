Autobahn A3 bei Niederurnen: Töfffahrer rammt Auto, fällt um, steht unverletzt wieder auf

Fr. 07.03.2025 - 11:12

Zürcher wird neuer Leiter der Kardiologie am Kantonsspital Glarus

Das Kantonsspital Glarus (KSGL) gibt bekannt, dass der 38-jährige Zürcher Oberarzt Matthias Philip Nägele die Leitung der Kardiologie am KSGL übernimmt. Ab April wird er zunächst mit einem Teilpensum die Versorgung der herzkranken Patientinnen und Patienten zusammen mit Anahita Dastoor sicherstellen.

Der bisherige Leiter der Kardiologie, Michael Mutter, verlässt das Kantonsspital, um eine Privatpraxis zu betreiben. Er wird als Belegarzt aber weiter in der Kardiologie zur Verfügung stehen, wie das Kantonsspital mitteilt. Schrittmacherimplantationen würden auch in der Übergangsphase weiterhin in Zusammenarbeit mit ihm durchgeführt werden.

Der neue Leiter der Kardiologie am Kantonsspital, Matthias Philip Nägele, ist derzeit als Oberarzt im Bereich Herzinsuffizienz und Herztransplantation in der Klinik für Kardiologie am Universitätsspital Zürich tätig. Er bringe umfassende Erfahrung als Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie mit. Neben seiner Tätigkeit als Leitender Arzt am KSGL wird er auch allgemein internistische Patientinnen und Patienten im stationären Bereich sowie auf der Notfallstation betreuen.

Nägele ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Die Familie lebt aktuell in Zürich. In seiner Freizeit ist er sportlich aktiv und verbringt gerne Zeit in der Natur. Man treffe ihn oft mit dem Velo im Zürcher Unterland oder beim Wandern in den Bergen, teil das KSGL mit. (red)