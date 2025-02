Alle Einsprachen abgewiesen: Naturschutzgebiet Chli Gäsitschachen am renaturierten Escherkanal bleibt

Di. 11.02.2025 - 10:46

Glarus Süd: Pia Lütschg leitet neu das Departement Hochbau und Liegenschaften

Per April übernimmt Pia Lütschg die Leitung des Departements Hochbau und Liegenschaften der Gemeinde Glarus Süd. Sie tritt die Nachfolge von Christian Stricker an, der das Departement die vier Jahre geführt hat. Um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, bleibe Christian Stricker bis Ende April im Amt, wie es in der Mitteilung der Gemeinde Glarus Süd heisst.

Pia Lütschg aus Glarus ist Kauffrau und Juristin. Ihre frühere Tätigkeit auf der Bauverwaltung der Gemeinde Glarus Süd habe ihr Einblicke in die Bereiche Baurecht sowie in die Strukturen und Abläufe einer Gemeinde ermöglicht. Zuletzt arbeitete Lütschg bei einer Schweizer Bank, wo sie als Schnittstelle zwischen Bank und Behörden fungierte. «Mit ihrer Erfahrung und ihrer engen Verbundenheit zur Region ist sie die ideale Besetzung, um die Weiterentwicklung des Departements Hochbau und Liegenschaften erfolgreich voranzutreiben», so die Gemeinde Glarus Süd in der Mitteilung. (red)