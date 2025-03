75-jährige Autofahrerin kollidiert auf der Strasse zum Schwändi mit Baumstrunk

So. 23.02.2025 - 16:26

Selbstunfall mit Totalschaden in Glarus: Unaufmerksame Lenkerin rammt eine Stützmauer und rutscht den Abhang hinunter

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr ereignete sich in Glarus an der Ygrubenstrasse ein Selbstunfall. Eine 24-jährige Lenkerin fuhr von der Buchholzstrasse in Richtung Ygrubenstrasse. Weil sie unaufmerksam war, kollidierte sie mit der rechtsseitigen Stützmauer. Der Kleinwagen wurde dadurch nach hinten geschleudert und rutschte rückwärts einen Abhang hinunter. Schliesslich prallte das Auto in eine Garage.

Die Lenkerin klagte über leichte Schmerzen und wurde ins Spital Glarus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Garage, die Stützmauer und die Wiese auf dem Abhang wurden beschädigt.