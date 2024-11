65-Jährige bleibt in Ennenda zwischen den Schranken auf dem Gleis stecken

Fr. 22.11.2024 - 17:08

Hier könnt ihr am Wochenende im Glarnerland Skifahren, Schlitteln und Kafi Lutz trinken

Der Schnee hat das Glarnerland in ein weisses Kleid gehüllt und stellt ein märchenhaftes Winterwochenende in Aussicht. In verschiedenen Gebieten kann man bereits dieses Wochenende die ersten Schneetage geniessen, wie die Tourismusorganisation Visit Glarnerland schreibt.

Skifahren kann man am Wochenende beim Skilift Loh in Hätzingen. Dieser läuft am Samstag ab 12 Uhr, am Sonntag ab 9.30 Uhr bis jeweils 16 Uhr. Aufwärmen kann man sich im Skistübli. Der Skilift Mugi ist laut Visit Glarnerland noch nicht in Betrieb. Falls es die Lawinensituation zulässt, kann man mit aufgeblasenen Reifen, sogenannten Snowtubes, den Hügel runtersausen. Das Mugibeizli ist am Freitagabend geöffnet. Am Samstagmorgen werde entschieden, ob der Betrieb fortgesetzt werde. Aktuelle Meldungen findet man auf Facebook.

Die Schlittelbahn von den Weissenbergen nach Matt ist am Wochenende jeweils ab 9 Uhr geöffnet. Das Abendschlitteln findet am Samstag statt. Weil die Piste nicht beleuchtet wird, soll man eine gute Stirnlampe mitnehmen. Zudem sind die Schneeschuhrouten und Winterwanderwege im Gebiet geöffnet. Auch im Kerenzerberg ist die Schlittelpiste bereit. Am Samstagabend ist diese auch am Abend von 18 bis 21 Uhr geöffnet.

Auch die Langlauffans dürfen sich freuen: Die Loipe Töditritt sowie die Loipen in Engi/Matt und im Tierfed in Linthal sind geöffnet. Wer lieber mit Schneeschuhen oder Tourenski unterwegs ist, kann einen Stopp bei der Skihütte Obererbs einlegen. Diese ist am Wochenende jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Schneeschuhtrail ist aber weder ausgesteckt noch präpariert. (red)