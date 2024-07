28-Jähriger schrottet seinen Audi in Glarus und Glarner Luftqualität ist grundsätzlich gut

Fr. 12.07.2024 - 11:51

Luft im Glarnerland ist zwar grundsätzlich sauber, aber...

Die Luftqualität in der Ostschweiz verbessert sich seit Jahrzehnten, das meldet der Kanton Glarus. Einige Grenzwerte würden aber immer noch zu oft überschritten. Untersucht hat das Ostluft, die Luftqualitätsüberwachung der Ostschweizer Kantone inklusive Zürich und dem Fürstentum Liechtenstein.

Gegenüber den Vorjahren habe sich die Luftqualität 2023 nur wenig verändert. Der Grenzwert für Feinstaub wurde gemäss dem Ostluft-Jahresbericht an allen Standorten eingehalten. Nur in städtischen und verkehrsexponierten Lagen gab es vereinzelt Ausnahmen. Weiterhin grossflächige Überschreitungen der Zielwerte stellt Ostluft bei Ozon sowie beim krebserregenden Russ aus Holzfeuerungen und dem Strassenverkehr fest. Ebenso sei die Stickstoffbelastung in empfindlichen Ökosystemen, vor allem verursacht durch Ammoniak aus der Landwirtschaft, unverändert hoch.

Laut der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene (EKL) braucht es zusätzliche Anstrengungen, um die Gesundheit der Ostschweizerinnen und Ostschweizer zu schützen. Denn vergleiche man die aktuellen Luftbelastungen mit den empfohlenen Richtwerten, seien mindestens 82 Prozent der Bevölkerung im Ostluft-Gebiet einer gesundheitsschädlichen Luftbelastung ausgesetzt.

Für den Kanton Glarus zeigten die Messwerte 2022 im Vergleich zu 2015 eine deutlich geringere Durchschnittsbelastung der Bevölkerung mit Feinstaub. Allerdings lägen fast alle Werte über dem empfohlenen neuen Grenzwert von der Weltgesundheitsorganisation und der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene. «Dies zeigt, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um insbesondere die vulnerablen Bevölkerungsgruppen besser zu schützen», schreibt der Kanton.

In einer Studie verglich Ostluft die Gesundheitsschäden durch die belastete Luft mit den entsprechenden volkswirtschaftliche Kosten für die Jahre 2015 und 2022. Die Studie belege, dass sich Investitionen in eine Verbesserung der Luftqualität auszahlen, finanziell und gesundheitlich. Die vermiedenen Kosten zwischen 2015 und 2022 betragen laut der Studie für Belastungen durch Feinstaub 14 Millionen beziehungsweise durch Stickstoffdioxid 41 Millionen Franken. (red)