Irene Lampert-Howald will für die Grünen Glarner Oberrichterin werden

An ihrer Hauptversammlung haben die Grünen des Kantons Glarus Irene Lampert-Howald einstimmig für das Obergericht nominiert, wie sie mitteilen. Die Landsgemeinde hat im Obergericht zwei Vakanzen zu besetzen. Die 37-jährige Irene Lampert-Howald arbeitet als Lehrgangsleiterin und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie hat in Erziehungswissenschaften doktoriert und studierte zudem Rechtswissenschaften. Sie besitze damit einen vielseitigen Leistungsausweis, so die Grünen. Ihr juristischer Hintergrund verleihe ihr zudem das nötige Rüstzeug für das Amt als Oberrichterin. Irene Lampert-Howald wohnt zusammen mit ihrer Familie in Schwändi.