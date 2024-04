Die FDP portiert eine Frau und einen Mann für das Glarner Obergericht

Petra Zentner-Erni ist 47-jährig und wohnt in Glarus. Sie ist laut der Medienmitteilung der FDP als Geschäftsführerin und Dozentin seit vielen Jahren in verschiedenen Führungspositionen tätig. «Mit einem breiten Hintergrund in Kommunikation, Verkauf, Marketing, Führung und Wirtschaft verfügt sie über die Fähigkeiten, komplexe Sachverhalte zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen», so die FDP. Als Mutter, Geschäftsfrau und Präsidentin von Business & Professional Women Glarus habe sie gelernt, Verantwortung zu übernehmen und erfolgreich mit verschiedenen Menschen zu kommunizieren. Petra Zentner-Erni ist seit dem Jahr 2020 Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Glarus.