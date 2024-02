Bei der Autobahnausfahrt zwischen Bilten und Schänis hats mal wieder geknallt

Am Sonntagnachmittag gegen 14.40 ist es auf der Schäniserstrasse bei der Ausfahrt der A3 zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr demnach auf der A3 von Zürich herkommend nach Bilten und übersah bei der Ausfahrt ein von Schänis nach Bilten fahrendes Auto. In der Folge kam es zur Kollision.

Laut Kantonspolizei Glarus verletzte sich beim Unfall niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Wie ihr hier, hier und hier seht, ist es nicht der erste Unfall auf der Brücke über die Autobahn. (red)