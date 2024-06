50-Jähriger missachtet Vortritt in Schwanden und baut Unfall

Am Freitagnachmittag, um etwa 16 Uhr, ereignete sich in Schwanden auf der Bahnhofstrasse ein Verkehrsunfall infolge Nichtbeachten des Vortrittrechts, wie die Glarner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein 50-jähriger Lenker sei vom Tschachen herkommend nach Süden in die Bahnhofstrasse eingefahren und habe dabei ein auf der Bahnhofstrasse Richtung Bahnhof Schwanden fahrendes Fahrzeug übersehen. Durch die Kollision wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)