Töfflifahrer rammt 60-Jährigen in Luchsingen – und fährt einfach weiter

Am vergangenen Donnerstag, dem 13. Juni, hat es in Luchsingen um circa 16 Uhr einen Unfall gegeben. Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, war ein 60-Jähriger vom Stadel in Richtung Bahnhof Luchsingen-Hätzingen unterwegs. Bei der Brücke über den Luchsingerbach wurde er gemäss eigenen Angaben von einem unbekannten Töfflifahrer angefahren.