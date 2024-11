Läderach: Glarner Schoggi-Hersteller eröffnet sein 200. Geschäft – und wächst rasant weiter

In viereinhalb Jahren habe die Firma Läderach ihr Filialnetz von 100 auf 200 Filialen verdoppelt, heisst es in einer Mitteilung des Schoggi-Herstellers aus Ennenda und Bilten. Die 200. Filiale wurde an bester Lage an der High Street in Kensington/London eröffnet. Es passt ins Bild, dass die 100. Filiale seinerzeit an der 5th Avenue in New York eröffnet wurde.