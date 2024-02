Auf der A3 am Steuer eingeschlafen

Zum Unfall kam es am Freitag um circa 14 Uhr, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Ein 75-jähriger Autofahrer war auf der Autobahn A3 bei Filzbach in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Ausgangs Ofenegg-Tunnel sei der Mann mit seinem Auto wegen Sekundenschlafs in die rechtseitige Tunnelwand geprallt, schreibt die Polizei. Das Fahrzeug blieb nach dem Aufprall auf der Normalspur stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen und das Auto wurde beschädigt. (red)