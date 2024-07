Jetzt müsste es nur noch wirklich Sommer werden: Das ist das Programm der Sommerbühne in Glarus

Eröffnet wird die diesjährige Sommerbühne mit The Organ Donors am Mittwoch, 31. Juli. Die an der Hochschule Luzern gegründete junge Formation um den Engeler Schlagzeuger Luca Dällenbach wird für einen groovigen Mix aus Jazz, Blues und Funk sorgen. Bluesig-rockig und auf Mundart wird es mit Mocca #11 oder Nico R. Gerolamo Landolt (Gitarre, Gesang), Dominik Mächler (Bass) und Kurt Gallati (Cajon) weitergehen.