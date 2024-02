Mehrere Zehntausend Franken Schaden bei Brand in Ennenda

In Ennenda kam es am Samstag um circa 12.25 Uhr an der Mühlestrasse zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer war im Dachstock des Gebäudes ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Die Gründe für den Brand seien noch nicht restlos geklärt.

Die Bewohner konnten das Feuer selbstständig löschen, noch bevor die Feuerwehr und die Polizei eintrafen. Personen kamen keine zu Schaden, wie es weiter heisst. Am Mehrfamilienhaus entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Von der Feuerwehr und Polizei standen rund 20 Personen im Einsatz. (red)