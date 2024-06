Arbeitsunfall in Elm: Heuladen endet für 37-Jährigen im Krankenhaus

Am Samstagmorgen gegen 11 Uhr hat sich in Elm ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 37-jähriger Mann war laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus im Gebiet «Wald» in steilem Gelände mit einem Heulader unterwegs, um Heu zu laden. Dabei kippte der Heulader seitlich und überschlug sich mehrmals.

Der Mann verletzte sich beim Unfall mittelschwer an den Beinen und wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Am Heulader entstand Totalschaden, wie es abschliessend heisst. (red)