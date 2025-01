Das ist Snowy, die Schnee-Eule. Sie hat in New Glarus so viele Fans, dass sogar T-Shirts mit ihr gedruckt werden

Schnee-Eulen leben normalerweise in viel kälteren Gegenden der Welt. Auch wenn es in New Glarus durchaus winterlich kalt werden kann, sind Schnee-Eulen hier nicht heimisch. Sie leben im Norden Kanadas, fast schon am Nordpol. In unregelmässigen Abständen finden einige von ihnen jedoch den Weg in den «Süden», also in den Norden der USA, wo New Glarus im Bundesstaat Wisconsin liegt. Warum genau die Tiere das tun, weiss man nicht. Und überhaupt sind die Tiere noch nicht so genau erforscht.