Alpinist stürzt oberhalb des Limmerensees in den Tod

Am Sonntagmittag ist es in der Nähe des Limmerensees zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Glarus am Montag mitteilte, stürzte ein 45-jähriger Schweizer aus dem Kanton St. Gallen ab und verletzte sich dabei tödlich. Er war Teil einer von einem Bergführer geführten Gruppe mit insgesamt vier Alpinisten, welche beim sogenannten Limmerenband unterwegs war.