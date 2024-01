Die Glarus Orks spielen neu auch in Rapperswil-Jona

In Rapperswil gibt es mit den Lake Zurich Red Scorpions bereits eine Flag-Football-Nachwuchsmannschaft. Und ab der kommenden Saison, die im April startet, kann in Rapperswil-Jona auch «richtiger» Tackle-Football von Erwachsenen bestaunt werden. Denn wie der Nationalliga-C-Klub Glarus Orks am Montag in einem episch-dramatischen Instagram-Video bekannt gibt, spielt der Verein ab der kommenden Saison auch im Lido in Rapperswil.