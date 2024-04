Mühlehorner IG Pro Walensee muss auf das Referendum hoffen

An der Sitzung, an welcher der Gemeinderat entschied, dem Projekt zuzustimmen, habe er sich ausführlich mit den möglichen Auswirkungen des Projekts auf Amden, die umliegenden Gemeinden und die Region befasst, steht in einer Mitteilung vom Dienstag. Dabei seien verschiedene Aspekte berücksichtigt worden. Der Gemeinderat sei dabei zum Schluss gekommen, dass die positiven Auswirkungen des Projekts allfällige negative Auswirkungen deutlich überträfen.