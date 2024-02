Gleich doppelt gefährlich: Auto fährt auf A3 bei Niederurnen 2,5 Kilometer falsch – und wendet dann

Am Dienstagabend ist der Glarner Polizei ein «Geisterauto» auf der Autobahn A3 gemeldet worden. Die Fahrerin oder der Fahrer des Autos wählte gegen 20.15 Uhr auf dem Glarner Autobahnzubringer bei der Verzweigung zur Auffahrt auf die A3 die falsche Spur. Das Auto fuhr dann auf der Gegenfahrbahn in Richtung Chur weiter. Nach über 2,5 Kilometern bemerkte der Geisterfahrer den Irrtum und wendete das Auto in einer Nische beim Tunnelportal in Weesen. Anschliessend setzte er die Fahrt in Richtung Zürich fort.