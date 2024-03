«Bottega Ventisei» in Glarus: Apulien auf dem Teller – modern und mit viel Sauce

Zum Apéro trinken wir einen erfrischenden Pinot Grigio aus dem Friaul (6.50 Franken pro Glas). Dazu naschen wir frittierte Teigbällchen und vertiefen uns in die Karte. Sie enthält zehn Vorspeisen, acht Gerichte mit hausgemachter Pasta und sechs Hauptgänge. Die Wahl fällt uns im positiven Sinne schwer. Es sind nämlich einige Kreationen darunter, die uns nicht traditionell italienisch vorkommen. Wir würden sie als zeitgemäss inszenierte apulische Küche mit einem internationalen Flair beschreiben. Das macht uns umso neugieriger – am liebsten würden wir gleich die ganze Karte durchprobieren. International ist auch das Interieur: Wir wähnen uns eher in der sehr gut ausgeleuchteten New Yorker-Filiale einer Pasta-Kette als beim Glarner Italiener.