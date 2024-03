Am Kerenzerberg dröhnen im Juni wieder die Motoren – und ihr könnt hautnah dabei sein

Rennsport mit Geschichte



Das Kerenzerbergrennen war in den Jahren 1967 bis 1970 eines der schönsten Rennevents. National und international bekannte Rennfahrer liessen es sich nicht nehmen, am Kerenzerbergrennen zu starten. 2018 lebte das Kerenzerbergrennen unter dem neuen Organisationskomitee wieder auf und wird im Zweijahresrhythmus durchgeführt. Der Start ist originalgetreu beim Restaurant «Waid» in Mollis. Die 3,17 Kilometer lange Strecke führt mit vier Spitzkehren und schnellen Passagen mit geschwungenen Kurven bis zum Weiler «Fohrenwald». Das Rennen wird als Demonstrationsveranstaltung ohne Zeitmessung durchgeführt. Am Start stehen historische Rennfahrzeuge bis Jahrgang 1993. Das OK lege grossen Wert darauf, den Motorsportfans an der Rennstrecke einen grossen Mix an seltenen Sammlerstücken, teils restauriert oder nicht-restauriert, in ihrem Originalzustand zu präsentieren. Die Fahrzeuge stammen aus unterschiedlichsten Epochen unserer Zeit. «Weitere interessante Demo-Fahrzeuge erhöhen die Attraktivität des Rennens», schreiben die Veranstalter.