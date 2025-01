Unser Korrektor hat ein Buch geschrieben: «Die Natur hätte den Menschen nie hervorbringen dürfen»

Samuel F. Krämer: Die Welt an sich, in der wir zufällig leben, ist durchaus in Ordnung und wir können froh sein, dass sie so ist, wie sie ist, sie könnte auch völlig leer sein. Anders sieht es mit der Menschheit, mit der Zivilisation aus. Sie ist eine einzige Enttäuschung. Nicht die Welt müsste eine andere sein, sondern die Gesellschaft. Vor allem fehlt es ihr an Vernunft. Dass die Natur den Menschen überhaupt hervorgebracht hat, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, damit hat sie ein Attentat auf sich selber verübt. Aber weil die Geschichte der Menschheit vor allem eine Geschichte der Dummheit ist, wird sie kaum eine lange Geschichte werden. Die Komplexität der Existenz habe ich nie verstanden, sie ist und bleibt ein Rätsel für mich, aber was ich ziemlich schnell kapiert habe, ist, dass die Wurzel allen Übels in der Unwissenheit liegt. Und wir leben in einer Gesellschaft der Selbstsucht. Daran wird sich leider nichts ändern, weil es hierfür eine neue Art zu denken bräuchte. Solange wir immer das Gleiche tun, werden sich die Dinge nicht ändern. Ich möchte nicht in einer anderen Welt leben, sondern in einer anderen Gesellschaft. In einer vernünftigen Gesellschaft, in der es mehr Menschlichkeit gibt, in der es weniger Gewalt, weniger Unterdrückung, Elend und Ausbeutung gibt, in der dem Wirtschaftswachstum, dem Konsumismus, dem ausufernden Lobbyismus, der Globalisierung, dem fossilen Kapitalismus und dem Tourismus endlich Einhalt geboten wird, in der wir nicht immer die Technologien forcieren, die uns zum Verhängnis werden – und in der es keine psychopathischen Staatsoberhäupter gibt, die ihre Völker belügen und unterdrücken, die sinnlose Kriege führen und mit ihren kindischen Drohgebärden den Rest der Welt in Angst und Schrecken versetzen. Ganz zu schweigen von den selbstverliebten Populisten. Wie alle anderen wurde ich ungefragt in diese Welt geworfen und mir blieb nichts anderes übrig, als diese Katastrophe anzunehmen und das Beste daraus zu machen, das für mich wohl darin besteht, zu versuchen, ansprechende Literatur zu produzieren.