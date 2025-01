Wow! Glarnerinnen und Glarner spenden 10’000 Franken für den kleinen Freulerpalast in Melide

Damit haben wir offenbar die Spendenbereitschaft der Glarnerinnen und Glarner geweckt. Über die Spendenplattform Wemakeit sind bis am Dienstagabend 9500 Franken gespendet worden. Übrigens: Wer sich noch eines der Geschenke sichern will, hat nur noch bis am Donnerstagmittag Zeit, hier eine Spende zu machen. Als Dankeschön gibt es Geschenke vom individuellen Glarnertüechli bis zur Reise an die Eröffnung des Freulerpalastes in Melide.