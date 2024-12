Wetter extrem: Dieser Herbst im Glarnerland stellte Hitzerekord und Schneerekord auf 

Im Vergleich zur klimatologisch relevanten Norm der Jahre 1961 bis 1990 war es in Glarus 1,1 Grad zu warm, in Elm waren es 1,8 Grad. In diesem Bereich bewegte sich der Temperaturüberschuss auch in den anderen Landesteilen. In Chur waren es aufgrund der häufigen Föhnphasen sogar genau zwei Grad mehr als sonst im Herbst. Vergleicht man allerdings mit den beiden letzten Jahren, so war es in diesem Jahr schon fast kühl. Im Jahre 2022 war der Herbst in der Stadt Glarus 1,3 Grad wärmer, im Vorjahr waren es sogar 1,8 Grad.