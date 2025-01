Ihr dürft euch noch einmal im Bett umdrehen: Darum ist am Neujahrsmorgen Ausschlafen erlaubt

Seit dem frühesten Sonnenuntergang scheint die Sonne am Abend bereits wieder 10 Minuten länger, während wir am Morgen gegenüber dem kürzesten Tag nochmals 3 Minuten Sonnenschein verloren haben. Von nun an werden aber die Tage am Morgen und am Abend länger, bis wir am Tag des astronomischen Sommeranfangs, am 21. Juni, eine maximale Tageslänge von 15 Stunden und 54 Minuten in Glarus erreichen werden.Der Glarner Felix Blumer ist Meteorologe bei Schweizer Radio und Fernsehen.