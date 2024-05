Extremes Aprilwetter im Glarnerland: Von Wärmerekord bis Schnee ist alles dabei

In der zweiten Monatshälfte folgte der grosse Absturz der Temperaturen. So verharrten beispielsweise in Aarau die Temperaturen zwischen dem 18. und dem 24. April durchgehend unterhalb der 10-Grad-Marke. Eine so lange Periode mit einstelligen Temperaturen wurde in Aarau letztmals im April 1994 verzeichnet. In Glarus wurden sogar vom 17. bis 25. April durchgehend einstellige Temperaturen aufgezeichnet. Allerdings ist dies bei uns nicht so aussergewöhnlich. Schon eher überraschend: Es gab bei uns keinen Frost! Der Monatstiefstwert wurde am 22. April mit +0,1 Grad gemessen. Anders sieht es beim Bodenfrost aus. Sieben Mal gab es Bodenfrost, und symptomatischerweise wurden die tiefsten Temperaturen erst Ende des Monats gemessen, als die Nächte wieder teilweise klar waren. Das Minimum lag bei -4,7 Grad am 26. April.