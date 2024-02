«Der Januar war im Glarnerland zu warm», sagt Meteorologe Felix Blumer

Nach kräftigen Schneefällen wurden am Montagmorgen, 8. Januar, in Elm 50 Zentimeter Schnee gemessen. Danach gab es nur noch wenig Niederschlag, aber es war kalt. Mehrfach sank die Temperatur in Elm in den zweistelligen Minusbereich, am 19. und am 20. Januar in der Früh gab es je einen Tiefstwert von -13,8 Grad. Insgesamt brachte es Elm auf elf Eistage, also Tage, an denen die Temperatur nie über den Gefrierpunkt stieg.