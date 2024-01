Nach der Niederlage gegen Bern wird es für die Lakers immer enger

von Pascal Zingg

Aufgrund der vierten Niederlage in Serie spitzt sich die Lage bei den Rapperswil-Jona Lakers weiter zu. Weil der direkte Konkurrent aus Kloten in der gleichen Zeit vier Siege einheimst, herrscht am untersten Strich eine Pattsituation. Aktuell könnten die Rosenstädter den Gang in die Play-outs nur dank der besseren Direktbegegnung verhindern. Das Bittere für die Rapperswil-Joner ist, dass sie in den letzten Spielen immer wieder gute Phasen hatten, diese aber nicht in Siege ummünzen konnten.